В детских лагерях под Воронежем неправильно хранили продукты

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Острогожском районе прокурорские сотрудники вместе с санитарными врачами проверили организацию летнего отдыха в детских лагерях. И обнаружили много нарушений в части обеспечения безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.

- Выявлены нарушения, связанные с условиями хранения продуктов питания, отсутствием на них необходимой сопроводительной документации, неисправностью пожарной сигнализации, захламлением путей эвакуации, - сообщил в прокуратуре Воронежской области. - По результатам проверки возбудили более 20 административных дел в отношении руководителей летних пришкольных лагерей. Устранение выявленных нарушений прокуратура взяла на контроль.