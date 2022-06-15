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Общество15 июня 2022 11:00

В детских лагерях под Воронежем неправильно хранили продукты

К тому же, на многих объектах была неисправна пожарная сигнализация
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Острогожском районе прокурорские сотрудники вместе с санитарными врачами проверили организацию летнего отдыха в детских лагерях. И обнаружили много нарушений в части обеспечения безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.

- Выявлены нарушения, связанные с условиями хранения продуктов питания, отсутствием на них необходимой сопроводительной документации, неисправностью пожарной сигнализации, захламлением путей эвакуации, - сообщил в прокуратуре Воронежской области. - По результатам проверки возбудили более 20 административных дел в отношении руководителей летних пришкольных лагерей. Устранение выявленных нарушений прокуратура взяла на контроль.