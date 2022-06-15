Жителям Советского района Воронежа в четверг отключат воду

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Пресс-служба воронежского водоканала сообщила о планах по замене задвижки на водопроводной линии по адресу ул. Космонавтов, 7. Работы пройдут в четверг, 16 июня, в период с 9:30 до 16:00.

После модернизации значительно сократится зона ограничения холодного водоснабжения в случае возникновения нештатной ситуации.

На время поведения работ на сетях жителям микрорайона отключат воду. В зону отключения попадут адреса:

- ул. Космонавтов, 6А, 7, 8А, 9, 11, 13, 15

- ул. Пеше-Стрелецкая, 58 к.1, 58 к.2, 58 к.3, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 91

- ул. Дорожная

«РВК-Воронеж» приносит извинения за временные неудобства и рекомендует горожанам заблаговременно запастись водой.