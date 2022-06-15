Жителям Советского района Воронежа в четверг отключат воду

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
Пресс-служба воронежского водоканала сообщила о планах по замене задвижки на водопроводной линии по адресу ул. Космонавтов, 7. Работы пройдут в четверг, 16 июня, в период с 9:30 до 16:00.
После модернизации значительно сократится зона ограничения холодного водоснабжения в случае возникновения нештатной ситуации.
На время поведения работ на сетях жителям микрорайона отключат воду. В зону отключения попадут адреса:
- ул. Космонавтов, 6А, 7, 8А, 9, 11, 13, 15
- ул. Пеше-Стрелецкая, 58 к.1, 58 к.2, 58 к.3, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 91
- ул. Дорожная
«РВК-Воронеж» приносит извинения за временные неудобства и рекомендует горожанам заблаговременно запастись водой.