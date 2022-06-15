Воронежского водителя, в пятый раз пойманного пьяным за рулем, отправили на год в колонию

Суд дал реальный срок воронежскому водителю, пойманному пьяным за рулем.

Автомобиль с нетрезвым 29-летним мужчиной сотрудники ГИБДД остановили в конце февраля 2022 года на трассе «Воронеж-Тамбов» на территории Новоусманского района.

- Как выяснилось, на момент задержания нарушитель имел четыре непогашенные судимости за управление транспортным средством в состоянии опьянения, но вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.