Воронежкие леса поражены корневой губкой

Фото с сайта лесхоза Воронежской области

Специалисты Воронежского лесопожарного центра проводят лесопатологическое обследование лесов на территории области. На ранее выявленных участках с признаками ослабления деревьев эксперты собирают и анализируют информацию об их санитарном состоянии и степени повреждения вредными организмами.

До конца этого года подобные работы с привлечением инструментальных исследований проведут в 15-ти лесничествах области на общей площади 3 тысячи гектаров, из них 600 гектаров обследуют лесопользователи на участках, переданных им в аренду. Более 500 гектаров обследуют в Давыдовском лесничестве, более 200 – в Новоусманском, Новохоперском и Павловском.

Сейчас лесопатологи работают в Новохоперском, Савальском, Хреновском, Воронежском и других лесничествах. По предварительной оценке специалистов на большинстве обследуемых участков обнаружены очаги корневой губки. Однако окончательный «диагноз» и дальнейшие назначения санитарно-оздоровительных мероприятий станут ясны после завершения исследований.