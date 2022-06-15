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Происшествия15 июня 2022 9:46

Житель Воронежской области лишился 210 тысяч рублей после звонка "из банка"

Аферисты повесили на мужчину кредит, представившись службой безопасности финансового учреждения
Ярослав ИВАНОВ

За 14 июня жертвами дистанционных мошенников стали семь жителей Воронежской области. В общей сложности они лишились более 270 тысяч рублей.

46-летний житель Таловского района повелся на бородатую схему развода - звонок лже-сотрудника службы безопасности банка. Позвонивший сообщил о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к банковскому счету: мол, аферисты прямо сейчас пытаются оформить на таловца кредит. Но можно их опередить: самому быстро оформить заявку - ровно такую же, как у мошенников. Получить деньги наличными и досрочно погасить кредит - переводом на карту, реквизиты которой продиктовал "банковский служащий".

Мужчина поспешил выполнить инструкции, оформил на себя кредит на сумму около 210 тысяч рублей, после чего перевел деньги на неизвестный счет.