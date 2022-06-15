Житель Воронежской области лишился 210 тысяч рублей после звонка "из банка"

За 14 июня жертвами дистанционных мошенников стали семь жителей Воронежской области. В общей сложности они лишились более 270 тысяч рублей.

46-летний житель Таловского района повелся на бородатую схему развода - звонок лже-сотрудника службы безопасности банка. Позвонивший сообщил о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к банковскому счету: мол, аферисты прямо сейчас пытаются оформить на таловца кредит. Но можно их опередить: самому быстро оформить заявку - ровно такую же, как у мошенников. Получить деньги наличными и досрочно погасить кредит - переводом на карту, реквизиты которой продиктовал "банковский служащий".

Мужчина поспешил выполнить инструкции, оформил на себя кредит на сумму около 210 тысяч рублей, после чего перевел деньги на неизвестный счет.