Воронежская спортсменка взяла бронзу на Кубке России по лыжероллерам

Мария Попова (крайняя справа на пьедестале) на Кубке России стала третьей в суперспринте и была очень близка к медали в масс-старте. Фото: cspsk-vrn.ru

В Нижнем Новгороде стартовал Кубок России по лыжероллерам. В его первом этапе участвовали 122 спортсмена из 21 региона.

- В первый день соревнований бежали суперспринт на 150 метров. Третьим в нем стала воронежская спортсменка Мария Попова. В полуфинале она проиграла Екатерине Поповой из Московской области, а в борьбе за бронзу опередила еще одну представительницу Подмосковья Викторию Лукашову, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Среди мужчин в суперспринте из воронежцев лучший результат показал Николай Левченко. Он стал четвертым, уступив в борьбе за бронзу Константину Климушину из Санкт-Петербурга. Седьмым стал Антон Юрьев. Он проиграл в четвертьфинале Дмитрию Воронину из Подмосковья. Еще одно четвертое место, только среди юниоров, завоевал Иван Шамаев, а Александр Микеров стал девятым. Александра и Ульяна Проскурины показали шестой и восьмой результаты среди юниорок.

Также в рамках первого этапа Кубка страны спортсмены соревновались в масс-старте. На дистанции 15 километров у девушек Мария Попова стала четвертой. От третьего места, которое заняла Ольга Летучева из Санкт-Петербурга, ее отделили всего 0,6 секунды. Другая воронежская спортсменка Анастасия Докучаева стала девятой.

Мужчины бежали 20 километров. Здесь лучшим в нашей команде стал Тимофей Блинцов — он занял шестое место. Седьмым стал Александр Сучков, а Игорь Глушков — девятым. Среди юниоров в шаге от пьедестала остановился Александр Микеров, уступив третьему призеру 0,6 секунды.

Следующий этап Кубка России пройдет в конце июня в Санкт-Петербурге. А в июле сильнейшие российские спортсмены приедут в Бутурлиновку, чтобы сразиться за медали чемпионата страны.