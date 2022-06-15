Воронежцы смогут в парке бесплатно послушать музыку из фильмов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 июня в Зеленом театре пройдет бесплатный концерт «Музыка Эдуарда Артемьева».

Без произведений этого композитора нельзя представить фильмы Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Вадима Абдрашитова, Карена Шахназарова, Андрея Кончаловского. Его мелодии звучат в легендарных лентах «Зеркало» и «Сталкер», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Сибириада», «Родня», «Гений». Композитор является автором музыки более чем к 200 кинокартинам. За музыку к кинофильмам удостоен четырех премий «Ника», пяти премий «Золотой орел».

Эдуард Артемьев – автор множества произведений в самых разных стилях и жанрах. Один из первопроходцев электронной музыки, классик отечественного кино, создатель симфонических, хоровых произведений, инструментальных концертов, вокальных циклов. Как говорит композитор, «весь звучащий мир является моим инструментом».

Музыку Артемьева сыграет симфонический оркестр Воронежского концертного зала. Начало в 17.00, вход свободный, 6+.