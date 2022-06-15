В Воронежской области резко увеличилось число заболеваний сальмонеллезом и острыми кишечными инфекциями

Живот в мае болел у многих жителей Воронежской области. Фото: Александр ГЛУЗ

Санитарные врачи предоставили данные по инфекционным и паразитарным заболеваниям за май 2022 года.

Болезней, вызываемых инфекциями, стало меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 4,1%. Их общее число 28 801. А в мае 2021-го было 30 276.

Резко возросло число случаев сальмонеллеза – на 87,2%, острых кишечных инфекций (на 72,7% с установленными причинами и на 66,4% - с неустановленными), энтеробиоза – на 63,3%, болезни Лайма – на 18,2%, ветрянки – на 10,1%.

В то же время меньше стало заболеваний внебольничной пневмонией – в 3,5 раза, хроническим вирусным гепатитом В – на 23,5%, инфекционным мононуклеозом – на 5,5%. Резко снизилось число случаев педикулеза – на 40%.

Есть единичные случаи заболеваний острым вялым параличом, острым вирусным гепатитом С, цитомегаловирусной инфекцией, лямблиозом, аскаридозом.

Санитарные врачи зарегистрировали по 2 случая дизентерии, коклюша, 4 - острого вирусного гепатита А, 5 – энтеровирусной инфекции, 26 - скарлатины.

В мае 2022 года было 20 156 случаев заболевания ОРВИ и 4 - гриппом, что на 3,3% ниже аналогичного периода 2021-го. Чаще всего ОРВИ болеют дети до 14 лет (57,9%).

За май 2022 года в Воронежской области было 4 928 заболеваний COVID-19. В последнем месяце весны 2021-го их было гораздо больше – 5 066.

За медицинской помощью по поводу укусов животными обратились 486 человек (в мае 2021-го – 502 человека), по поводу укусов клещей - 552 (май 2021-го – 738).

При лабораторном исследовании обнаружили антиген туляремии в двух пробах клещей, отобранных в Верхнемамонском районе; а также у четырех мелких млекопитающих, отловленных в Богучарском районе.

РНК возбудителя иксодового клещевого боррелиоза нашли в 12 клещах, отловленных в Верхнемамонском (3), Богучарском (3), Петропавловском (3), Кантемировском (1), Россошанском (1) и Ольховатском (1) районах. Антиген возбудителя ГЛПС выделен в одной пробе мелких млекопитающих в окрестностях Воронежа (Нагорная дубрава).

Всего на 13 июня за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратились 984 человека, что ниже средних многолетних показателей.