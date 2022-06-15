На главной улице Воронежа просел асфальт

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежцы обнаружили еще одно последствие мощного ливня, прошедшего в городе 13 июня. На проезжей части проспекта Революции в районе пересечения с улицей Чайковского просел асфальт. Огромная яма образовалась прямо посередине дороги, на разделительной полосе. Горожане предупреждают об опасности автомобилистов, а также сообщили о разрушении в мэрию.

- Под покрытием проходят инженерные коммуникации, вероятнее всего, утечка на них промыла основание, - прокомментировали в пресс-службе горадминистрации. - Информация о проблеме передана сециалистам для принятия мер по устранению проблемы.