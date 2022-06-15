Воронеж стал вторым в рейтинге российских мегаполисов по обеспеченности ресторанами и кафе

Кафе и ресторанов в Воронеж много, а точек фастфуда еще больше. Фото: Иван МАКЕЕВ

Воронеж занял второе место в рейтинге российских мегаполисов по обеспеченности ресторанами и кафе. Его составили аналитики компании Marketing Logic. Они составили ТОП-15 по насыщенности кулинарными заведениями и барами крупных городов в расчете на 10 тысяч жителей.

В общем рейтинге Воронеж уступил только Казани, а третье место заняла Пермь. Недавно бывший лидером Санкт-Петербург стал четвертым.

А вот по обеспеченности торговыми точками фастфуда Воронеж и вовсе впереди России всей. Также в тройке Омск и Красноярск.

- Оценивая развитие ресторанной инфраструктуры крупнейших российских городов, мы получили любопытный результат – в лидерах оказались не привычно ожидаемые столицы Москва и Санкт-Петербург. Если говорить о рынке общепита ТОП-15 крупнейших российских городов в целом, то показатели пока ниже, чем в большинстве европейских стран. Но количество заведений в Казани уже сопоставимо с данными по Испании, которые публикуют европейские статистические агентства, - рассказал управляющий партнер Marketing Logic Дмитрий Галкин.