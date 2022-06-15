В Воронежской области на перекрестке столкнулись "Шевроле" и мотоцикл

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Во вторник около 10.30 в Борисоглебске Воронежской области на улице Павловского столкнулись «Шевроле Клан» и мотоцикл «Евротекс YH-150».

По предварительным данным полиции, 62-летний водитель иномарки нарушил правила проезда нерегулируемого перекрестка: выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество мотоциклу с 20-летним водителем за рулем, который двигался по главной. В результате столкновения пассажир мотоцикла, 21-летняя местная жительница, упала с сиденья и ударилась при падении о стоящий автомобиль «Форд Мондео», под управлением 46-летнего местного жителя. Травмы получил и сам байкер. Оба оказались в больнице.

Полицейские организовали проверку по факту ДТП и выясняют все его обстоятельства.