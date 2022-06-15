В Воронеже во время ливня из унитаза начал бить "водопад"

Кадр из видео, группа «Воронеж VRN» соцсети «Вконтакте»

Ливень, прошедший в понедельник в Воронеже, вызвал не только подтопления улиц, разрушение дорог и залитие квартир. В салоне красоты на улице Южно-Моравской,22 дождевая вода забила водопадом прямо … из унитаза. Видео ЧП очевидец разместил в сообществе «Воронеж VRN» соцсети «Вконтакте».

Автор видео сообщил, что недавно в доме проходил ремонт.

- Видимо, во время него ливневку подключили к стояку канализации, - предположил автор ролика. - Залило всё помещение в сто квадратов.