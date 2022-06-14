Суперлуние жители Воронежской области смогут увидеть в ночь на 15 июня. Явление необычное: спутник Земли окажется на одном из самых коротких расстояний до нашей планеты. Об этом сообщили астрономы в группе «AstroAlert| Наблюдательная астрономия» в соцсети во ВКонтакте.

В чем суть? По информации астрономов, Луна вечером приблизится к Земле на расстояние чуть менее 358 тысяч км. Спутник в это время будет казаться наиболее крупным, ведь его диаметр увеличится на 8%, а яркость – на 13%.

– Это не настолько много, чтобы можно было легко заметить. Наблюдатели, которые отмечают особенно высокие яркость и размеры Луны близ «суперлуния», как правило, знают об этом заранее, из-за чего часто не могут быть полностью объективными, – отмечают астрономы.