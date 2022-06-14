В Воронежской области 3-летний мальчик выпал из окна третьего этажа

Фото - СУ СКР по Воронежской области

Трагедия произошла в Павловске: 3-летний мальчик выпал из окна балкона на третьем этаже квартиры. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Воронежской области.

Дом расположен на улице Гагарина. Там днем у дедушки гостили двое внуков трех и семи лет. В какой-то момент мужчина вышел из комнаты и оставил детей без присмотра.

Тогда младший мальчик открыл дверь и вышел на балкон, где взобрался на ящик и выпал в приоткрытую створку окна на землю.

По информации следователей, малыш остался жив. Он с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

По факту сотрудники СКР организовали проведение доследственной проверки, в рамках которой уже провели осмотр места происшествия, а также опросили родственников ребенка и очевидцев происшествия. Кроме того, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы в целях установления степени тяжести причиненного вреда здоровью мальчика.

– По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – подытожили в ведомстве.