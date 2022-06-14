В Воронежской области был задержан украинец с нацистской татуировкой

Фото из архива КП

Сотрудники полиции 11 июня задержали в Борисоглебске жителя Украины, у которого на ноге была татуировка – «немецкий крест». При этом нетрезвый молодчик разгуливал в шортах. Его признали виновным в публичной демонстрации нацистской атрибутики (ст. 20.2 ч.1 КоАП РФ). Об этом сообщила пресс-служба Борисоглебского городского суда 14 июня.

Мужчина пояснил, что на территории России он находится с марта 2022 года. А «немецкий крест» на голени левой ноги имеет с молодости. Тату – крест с загнутыми концами, направленными по часовой стрелке, суд посчитал символом, отождествляющим нацистскую символику НСДАП (националистическая рабочая партия Германии). Правда, на момент рассмотрения дела мужчина решил от нее избавиться и крест на голени «забил».

Однако суд признал его виновным и назначил ему наказания в виде административного ареста сроком на 12 суток. Постановление не вступило в законную силу.