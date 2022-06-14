В Воронежской области водителя, угробившего одного пассажира и покалечившего другого, посадили на шесть лет

"Лада" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Суд вынес приговор 28-летнему Александру Ильченко. Мужчину признали виновным в смертельном ДТП.

24 ноября 2021 года Ильченко с двумя приятелями выпили. После этого Александр повез их на «Ладе» в соседнее село. И это несмотря на то, что водительских прав у него не было. В 19.20 в селе Цапково Россошанского района Ильченко не справился с управлением машиной, и она на скорости влетела в бетонное здание столовой. Удар был страшной силы. Обоих пассажиров, мужчин 43 и 52 лет, отвезли в больницу. Один из них вскоре умер, другой получил травмы, нанесшие тяжкий вред его здоровью. Ильченко вместо того, чтобы помочь приятелям, сразу после аварии выскочил из машины и убежал. Скорую вызвали свидетели ДТП.

От капота "Лады" после столкновения со стеной столовой мало что осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь по решению суда Ильченко отсидит шесть лет в колонии-поселении. В течение 2,5 лет он не имеет права садиться за руль.