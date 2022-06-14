В Воронеже для одного из восьми выброшенных на улице Чапаева щенков нашли дом

Фото управления экологии Воронежа

У истории с восемью выброшенными на улице Чапаева в Воронеже новорожденными щенками хорошее начало. Для одного из малышей волонтеры уже нашли дом, а четырех забрали на выкармливание. Об этом официально сообщили на сайте городского департамента экологии.

Ранее специалисты со ссылкой на зоозащитников рассказали, что неизвестные выбросили восемь новорожденных щенков прямо на жару. Позже воронежцы разместили информацию в соцсетях и малышей начали пристраивать в добрые руки.

Кстати, оставшиеся щенки ждут тех, кто готов им помочь. Для этого нужно обратиться по телефону 8 (980) 558-40-50 — общественный инспектор по обращению с животными Анна Золотарева.

Воронежцам при этом напомнили — выбрасывать питомцев на улицу нельзя. Существует статья Уголовного кодекса РФ об ответственности за жестокое обращение с животными.