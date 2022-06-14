В Воронеже грузовик протаранил семь легковых машин

Такая вот куча побитых машин скопилась недалеко от набержной. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 14 июня, в 15.20 в микрорайоне Чижовка на улице Степана Солодовникова случилось массовое ДТП. В аварию попали сразу восемь автомобилей.

По предварительным данным, водитель грузовика, перевозивший в кузове кран, по неясной пока причине не смог выдержать безопасную дистанцию и протаранил сразу семь машин. От удара оказались повреждены «Санг-Йонг», «Лада-Калина», «Киа-Рио», «Хендай-Солярис», ВАЗ-2111, «Ниссан-Патфаиндер» и «Рено-Меган».

На месте аварии работают автоинспекторы. Они, в частности, уточняют, есть ли в ДТП люди, получившие тяжелые травмы. К сожалению, без них вряд ли обошлось. Одна из машин по крайней мере искорежена до неузнаваемости.