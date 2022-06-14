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Происшествия14 июня 2022 13:55

В Воронеже грузовик протаранил семь легковых машин

ДТП случилось на Чижовке
Юрий КОЗЛОВ
Такая вот куча побитых машин скопилась недалеко от набержной.

Такая вот куча побитых машин скопилась недалеко от набержной.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 14 июня, в 15.20 в микрорайоне Чижовка на улице Степана Солодовникова случилось массовое ДТП. В аварию попали сразу восемь автомобилей.

По предварительным данным, водитель грузовика, перевозивший в кузове кран, по неясной пока причине не смог выдержать безопасную дистанцию и протаранил сразу семь машин. От удара оказались повреждены «Санг-Йонг», «Лада-Калина», «Киа-Рио», «Хендай-Солярис», ВАЗ-2111, «Ниссан-Патфаиндер» и «Рено-Меган».

На месте аварии работают автоинспекторы. Они, в частности, уточняют, есть ли в ДТП люди, получившие тяжелые травмы. К сожалению, без них вряд ли обошлось. Одна из машин по крайней мере искорежена до неузнаваемости.

Один из автомобилей, похоже, восстановлению уже не подлежит.

Один из автомобилей, похоже, восстановлению уже не подлежит.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.