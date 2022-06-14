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Происшествия14 июня 2022 13:41

В Воронеже прокуратура обнаружила хищение более 500 тысяч рублей при реконструкции парка «Орленок»

Махинаторам грозит до шести лет лишения свободы
Юрий КОЗЛОВ
При ремонте парка "Орленок", как оказалось, не всегда соблюдали закон.

При ремонте парка "Орленок", как оказалось, не всегда соблюдали закон.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Сотрудники прокуратуры Воронежа проверили, как работники строительной компании «ВСБ» проводили реконструкцию парка «Орленок» в центре города. Контракт с этой фирмой заключили в 2020 году. Деньги на реконструкцию выделяли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Работники надзорного ведомства при выездной проверке изучили документы и выявили признаки хищения на сумму более 500 тысяч рублей. Дальше этим делом будут заниматься следственные органы. Уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Максимальное наказание по ней – шесть лет лишения свободы.

Напомним, возобновление работы парка «Орленок» после реконструкции несколько раз откладывали под разными предлогами. Церемония его торжественного открытия прошла совсем недавно, 21 мая.