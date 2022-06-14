В Воронеже прокуратура обнаружила хищение более 500 тысяч рублей при реконструкции парка «Орленок»

При ремонте парка "Орленок", как оказалось, не всегда соблюдали закон. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Сотрудники прокуратуры Воронежа проверили, как работники строительной компании «ВСБ» проводили реконструкцию парка «Орленок» в центре города. Контракт с этой фирмой заключили в 2020 году. Деньги на реконструкцию выделяли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Работники надзорного ведомства при выездной проверке изучили документы и выявили признаки хищения на сумму более 500 тысяч рублей. Дальше этим делом будут заниматься следственные органы. Уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Максимальное наказание по ней – шесть лет лишения свободы.

Напомним, возобновление работы парка «Орленок» после реконструкции несколько раз откладывали под разными предлогами. Церемония его торжественного открытия прошла совсем недавно, 21 мая.