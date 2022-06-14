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Общество14 июня 2022 12:53

Воронежцам показали новые квитанции с объединенными счетами за воду и капремонт

Для некоторых жильцов они уже привычны
Юрий КОЗЛОВ
Каков бы ни был внешний вид квитанции, а платить по ним приходится немало.

Каков бы ни был внешний вид квитанции, а платить по ним приходится немало.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В группе «РВК-Воронеж» показали образец квитанции, в которой объединят платежи за капремонт и воду. Их некоторые клиенты «Водоканала» начали получать в июне.

Надо сказать, для многих абонентов ничего нового в квитанциях нет. Ничего не изменилось во внешнем виде платежек для жильцов, отдающих деньги за воду через счет УК (в общей квитанции), а также владельцев частных домов.

Образец новой для некоторых абонентов "РВК-Воронеж" квитанции. Фото со страницы "РВК-Воронеж" ВКонтакте.

Образец новой для некоторых абонентов "РВК-Воронеж" квитанции. Фото со страницы "РВК-Воронеж" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

Новые платежки будет иметь два QR-кода – для оплаты услуг каждого поставщика отдельно. В «Водоканале» напоминают, что получать квитанции можно и в электронном виде - в личном кабинете на сайте «РВК-Воронеж» или в приложении «РВК.Услуги». В нем среди доступных функций не только оплата услуг, но и получение информации о состоянии своего лицевого счёта, а также история всех операций. Приложение можно бесплатно скачать в Google Play и App Store,