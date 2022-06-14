Воронежские оперативники задержали афериста, продававшего шины через интернет

Мошенника будут судить по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Потерпевший нашел в интернете объявление о продаже автомобильных шин. Пообщавшись виртуально с мошенником, он решил приобрести этот товар. Лжепродавец сообщил, что готов отправить шины покупателю после полной оплаты их стоимости. Мужчина перевел на указанные ему реквизиты 47 тысяч рублей, после чего связь со злоумышленником прервалась. Оплаченный товар покупатель не получил. Осознав, что стал жертвой мошеннических действий, потерпевший обратился за помощью в полицию.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий, длившихся более года, сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Воронежу установили личность и местонахождение предполагаемого участника преступления. Им оказался 27-летний житель Таганрога. Оперативники задержали подозреваемого по месту проживания и доставили в отдел полиции. Задержанный во всем сознался и пояснил, что похищенные деньги потратил на личные цели.

Теперь в соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» мошеннику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.