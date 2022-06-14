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Общество14 июня 2022 12:26

Желтый уровень погодной опасности из-за гроз продлили в Воронежской области

Предупреждение будет действовать до вечера 15 июня
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности до 18:00 среды, 15 июня. Местами по региону ожидаются грозы и даже град. Это следует из прогностической карты Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.

Ранее о дожде и грозах сообщал и Воронежский гидрометцентр. Со среды жаркая погода сменится на умеренно теплую. Связано это с приходом циклона, приносящего дожди и более прохладные воздушные массы. Теплая дневная температура задержится в Воронежской области до конца рабочей недели.