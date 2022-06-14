Большинство воронежцев не беспокоит запрет выезда в западные страны

Проблемы выезда в западные страны не вызывают беспокойства у большинства жителей Воронежской области. Запретом путешествий за границу остались недовольны лишь 15%. Такие данные опроса привели в институте общественного мнения «Квалитас».

В общей сложности 84% воронежцев оказались безразличны к тому, что могут возникнуть сложности выезда в страны Запада. Более других печалятся в связи с запретом выезда за рубеж молодые люди (25%) и воронежские бизнесмены (32%). Равнодушны к этой проблеме государственные и муниципальные служащие (93%).

Эксперты отмечают, что обеспокоенность населения невозможностью выезда в западные страны была значительно выше после присоединения Крыма (33%) в 2014 году, чем после начала специальной военной спецоперации на Украине (15%). Пандемия коронавируса тоже повлияла на мнение воронежцев. За последние два года тревожность населения по поводу поездок за рубеж снизилась вдвое. Очевидно, что люди уже успели отвыкнуть от них. Поэтому большинство населения не усматривает в этом для себя существенной угрозы.