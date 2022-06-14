В Воронеже грабитель среди бела дня сорвал с шеи мужчины золотую цепочку

Грабителю грозит до четырех лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В дежурную часть отдела полиции № 8, располагающуюся в Ленинском районе, обратился 46-летний воронежец. Мужчина заявил, что его ограбили. Полицейские из его рассказа поняли, что утром этот гражданин возвращался домой по улице Моисеева и присел отдохнуть на скамейку. Неожиданно сзади к нему подошел незнакомец, сорвал с шеи золотую цепочку, стоившую 47 тысяч рублей, и убежал.

Оперативники вскоре установили личность и место проживания предполагаемого грабителя. Им оказался ранее судимый за кражи 44-летний воронежец. Стражи порядка задержали его на территории Южного микрорайона и доставили в отдел полиции. Мужчина признал свою вину и рассказал, что цепочку сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные цели. Ценную вещь вскоре вернут владельцу.

- В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до четырех лет лишения свободы). До суда его отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.