В Воронеже бывший адвокат получила условный срок за мошенничество

Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

33-летняя бывший адвокат признана виновной по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину), ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере). Уголовное дело возбуждалось на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

В августе 2018 года обвиняемая изготовила фиктивный договор купли-продажи, согласно которому якобы четырьмя месяцами ранее она приобрела у скончавшегося в июле 2018 года ее близкого знакомого принадлежащий ему «БМВ Х6». Машина находилась на специализированной стоянке ОГИБДД ОМВД России по Калачеевскому району, куда была помещена со значительными техническими повреждениями после ДТП в сентябре 2017 года.

При помощи фиктивных договора и паспорта транспортного средства автомобиль был передан «новой владелице», которая переместила его в село Новая Усмань, после чего продала. В итоге законным наследникам умершего - 66-летней матери и 19-летней дочери – был причинен ущерб в размере 35 тысяч рублей, составляющий стоимость автомобиля с учетом состояния после ДТП.

Кроме того, обвиняемая знала об открытии наследства умершего и наличии у него в собственности двухкомнатной квартиры в Воронеже стоимостью более 2,5 млн. рублей. Она решила незаконно ею завладеть. Для этого в августе 2018 года бывший адвокат обратилась к своей знакомой, которой сообщила заведомо ложные сведения о том, что является наследницей имущества по завещанию, и попросила ее выступить в роли покупателя в фиктивно подготовленных документах о продаже квартиры умершим. Введенная в заблуждение женщина согласилась помочь, а затем по указанию обвиняемой обратилась в суд с иском о регистрации права собственности на спорную квартиру. Но решением суда договор купли-продажи был признан недействительной сделкой.

По аналогичной схеме обвиняемая попыталась при помощи другой знакомой, не осведомленной о преступном характере действий юриста, отсудить у законных наследников умершего принадлежащий тому земельный участок в селе Новая Усмань стоимостью свыше 560 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, на предварительном следствии обвиняемая дала признательные показания. Приговором суда виновная осуждена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также с подсудимой в пользу двух потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей каждому. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней. Об этом информирует телеграм-канал СУ СК РФ по Воронежской области.