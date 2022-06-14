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Общество14 июня 2022 10:53

Воронежский памятник Котенку с улицы Лизюкова снова лишился усов

Из шести осталось только четыре антивандальных уса
Ирина КАЗАНИНА
Из четырех оставшихся усов один уже наполовину раскручен

Из четырех оставшихся усов один уже наполовину раскручен

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В известном советском мультфильме пират спрашивает у черного кота «Хочешь лишиться хвоста?». А вот воронежскому скульптурному герою другого мультфильма - Котенку с улицы Лизюкова - хронически не везет на усы. Чем уж они так привлекают хулиганов (ведь сделаны давно из антивандальных материалов) неизвестно. Но на днях памятник остался лишь с четырьмя из шести усов, один из которых наполовину раскручен. Об этом в редакцию «Комсомолки» сообщили наблюдательные горожане:

- Довольно продолжительное время на морде памятника были пять из первоначальных шести усов. Но вот кто-то сломал еще один. Вероятно, это произошло на минувших выходных.

Восстановлением утраченных элементов занимаются создатели памятника, в случае с Котенком – семья воронежских скульпторов Дикуновых.

Как сообщили «Комсомолке» в управе Коминтерновского района, сотрудники отдела культуры уже выехали на место, чтоб оценить причиненный памятнику ущерб. После этого станет ясно, как его устранять.