Воронежский памятник Котенку с улицы Лизюкова снова лишился усов

Из четырех оставшихся усов один уже наполовину раскручен Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В известном советском мультфильме пират спрашивает у черного кота «Хочешь лишиться хвоста?». А вот воронежскому скульптурному герою другого мультфильма - Котенку с улицы Лизюкова - хронически не везет на усы. Чем уж они так привлекают хулиганов (ведь сделаны давно из антивандальных материалов) неизвестно. Но на днях памятник остался лишь с четырьмя из шести усов, один из которых наполовину раскручен. Об этом в редакцию «Комсомолки» сообщили наблюдательные горожане:

- Довольно продолжительное время на морде памятника были пять из первоначальных шести усов. Но вот кто-то сломал еще один. Вероятно, это произошло на минувших выходных.

Восстановлением утраченных элементов занимаются создатели памятника, в случае с Котенком – семья воронежских скульпторов Дикуновых.

Как сообщили «Комсомолке» в управе Коминтерновского района, сотрудники отдела культуры уже выехали на место, чтоб оценить причиненный памятнику ущерб. После этого станет ясно, как его устранять.