Во время ливня в Воронеже вылилась половина суточной нормы осадков

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По данным метеослужбы, за один только день, 13 июня, в Воронеже выпала половина месячной нормы осадков – 27 мм. Почти тропический ливень бушевал в городе около полутора часов. Его в наш регион принес волновой циклон.

Из-за избытка влаги в воздухе и почве утром 14 июня в городе местами наблюдался густой туман. Видимость в белой пелене не превышала 200 метров.

Напомним, из-за ливня многие улицы в Воронеже превратились в озера и бурные реки. А на Пешестрелецкой поток воды размыл асфальт настолько, что в образовавшуюся яму провалился внедорожник.