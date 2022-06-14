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Общество14 июня 2022 10:20

Во время ливня в Воронеже вылилась половина суточной нормы осадков

А утром город окутал густой туман
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

По данным метеослужбы, за один только день, 13 июня, в Воронеже выпала половина месячной нормы осадков – 27 мм. Почти тропический ливень бушевал в городе около полутора часов. Его в наш регион принес волновой циклон.

Из-за избытка влаги в воздухе и почве утром 14 июня в городе местами наблюдался густой туман. Видимость в белой пелене не превышала 200 метров.

Напомним, из-за ливня многие улицы в Воронеже превратились в озера и бурные реки. А на Пешестрелецкой поток воды размыл асфальт настолько, что в образовавшуюся яму провалился внедорожник.