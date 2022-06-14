В Воронеже маршрутный автобус частично провалился под асфальт

Автобус получил механические повреждения. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, сегодня, 14 июня, примерно в 7:20 в Воронеже у дома № 99 по улице Краснознаменная произошел неординарный случай. При движении маршрутного автобуса МАЗ (маршрут №113), под управлением 34-летнего местного жителя, по улице Краснознаменная в сторону улицы 20-лет Октября, провалился асфальт.

В результате ДТП автобус получил механические повреждения. Пострадавших нет. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Как сообщала «КП» ранее, накануне в селе Русская Гвоздевка пострадала 3-летняя малышка, а в Воронеже у дома № 92 на улице 20 лет Октября в столкновении «Дэу» и «Датсуна» повреждения получили три человека.