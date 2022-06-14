Большинство воронежцев не беспокоит прекращение поставок в Россию из-за рубежа

Большинство воронежцев не беспокоятся из-за прекращения поставок в Россию товаров и продуктов из стран Запада. 76% жителей нашей области не видят в этом проблему. Данными своего актуального исследования поделился ИОМ «Квалитас».

По результатам опроса, который проходил в Воронеже с 20 по 30 мая 2022 года, повод для тревоги в этом усматривают только 24% горожан. «Очень беспокоит» это обстоятельство лишь 11,5% респондентов. А 12,2% заявили, что этот вопрос их «довольно беспокоит».

При этом на отсутствие западных товаров и услуг на воронежском рынке обращают внимание не все. Это «не слишком беспокоит» 32,8% горожан. А подавляющее большинство – 43,2% опрошенных и вовсе заявили, что этот факт их «совершенно не беспокоит».

При этом тревогу вызывает прекращение поставок в основном у молодежи. 41% респондентов ответил, что в этой ситуации «есть о чем тревожиться». А старшее поколение значительно реже выказывает свое беспокойство в связи с этой проблемой. Таких лишь 14%.