Воронежец перечислил аферистам 700 тысяч рублей

Всего же за сутки от действий аферистов пострадали пять жителей региона, а общий ущерб составил боле одного миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Железнодорожном районе Воронежа 29-летнему местному жителю на телефон позвонил неизвестный, представился работником банка, и сообщил о хакерской атаке на лицевой счет. Аферист сказал, что необходимо осуществить несколько операций для защиты денежных средств. Чтобы убедить абонента, звонящий пригласил к телефону еще одного мужчину, который представился сотрудником правоохранительных органов, и подтвердил слова звонящего.

Работник рассказал потерпевшему, что необходимо оформить кредит, который позволит сохранить его счет. Затем, после перевода кредитных денежных средств на другой счет, автоматически долговые обязательства будут погашены. Заявитель провел все операции, после чего абонент прекратил общение и был недоступен. Ущерб составил 700 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию с заявлением. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего же за сутки от действий аферистов пострадали пять жителей региона, а общий ущерб составил боле одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции рекомендуют воронежцам всегда следовать правилам безопасности. Не доверяйте свои документы даже близким людям и не разглашайте личные данные. Следите за документами, которые подписываете. В случае потери документов (паспорта) сразу подавайте заявление в правоохранительные органы. Чтобы избежать «чужих» займов, контролируйте собственную кредитную историю. Повышенное внимание к личной конфиденциальной информации и подписываемым документам поможет избежать плачевных последствий от деятельности кредитных мошенников.