В Воронеже на капремонт гимназии имени Никитина потратят до 64,3 миллиона рублей

с официальной группы гимназии имени Никитина ВКонтакте. Фото: другой источник.

В Воронеже начали искать подрядчика для проведения капремонта гимназии имени Никитина (Московский проспект, 38). Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена торгов – 64,3 миллиона рублей.

За эти деньги или за несколько меньшую сумму подрядчик будет обязан убрать старый линолеум и плитку и уложить новое покрытие на полы гимназии, оштукатурить и покрасить стены и потолки. Также он должен установить новые окна и двери, металлические ограждения и отбойники, сделать новую утепленную крышу, поменять водостоки и отделать внутренние помещения. Кроме того, необходимо будет отремонтировать фасад и проложить современные коммуникационные сети. Все работы нужно выполнить не позже 140 дней после заключения контракта.

Заявки на участие в торгах принимают до 20 июня, аукцион состоится 22 июня.