В Воронеже в столкновении «Датсуна» и «Дэу» повреждения получили три человека

На регулируемом перекрестке при повороте налево на улицу Ф.Энгельса "Датсун" столкнулся с движущейся во встречном направлении «Дэу Нексия».

По предварительным данным, вчера, 13 июня, примерно в 19:00 в Воронеже у дома № 92 на улице 20 лет Октября 43-летний местный житель, управляя автомобилем «Датсун Он-До», двигался по улице 20 лет Октября, со стороны улицы Кольцовская в сторону улицы Кирова. На регулируемом перекрестке при повороте налево на улицу Ф.Энгельса он столкнулся с движущейся во встречном направлении «Дэу Нексия».

В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу Нексия» и пассажиры автомобиля «Датсун Он-До», местные жители 28 и 20 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.