В Воронеже побывал Кубок Гагарина

Владислав никому не отказал в автографе. Фото из телеграм-канала Департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В Воронеже Кубок Гагарина в сопровождении защитника ЦСКА Владислава Провольнева прибыл 12 июня, в День России. Основные мероприятия прошли 13 июня. С утра трофей Континентальной хоккейной лиги прибыл главный символ нашего города - корабль «Гото Предестинация», что особенно символично в дни, когда празднуется 350-летие Петра I.

Очень тепло прошло общение с хоккеистом в Воронежской государственной академии спорта. Во встрече приняли участие юные воронежские хоккеисты – воспитанниками местных спортивных школ. Каждый хотел получить автограф Владислава Провольнева и сфотографироваться с Кубком Гагарина. Владислав никому не отказывал.

Завершил программу пребывания Кубка Гагарина в столице Черноземья мастер-класс от Владислава для воронежских хоккеистов на ледовой площадке Platinum Arena. Вместе с известным хоккеистом на лед вышел и его первый тренер Сергей Меньшиков, который весь день сопровождал своего воспитанника. Кстати, именно благодаря Сергею Николаевичу Провольнев оказался в этом виде спорта, да и сейчас хоккеист часто звонит наставнику и даже, бывает, просит совета по игровым моментам.