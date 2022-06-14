В Воронеже бывший судебный пристав отделался условным сроком за взятки

За полтора года экс-пристав незаконно получил не менее 113 тысяч рублей. Фото пресс-службы СУ СК РФ по региону.

35-летний экс-начальник одного из отделов УФССП России по Воронежской области признан виновным по ч.2 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В период с июня 2020 года по декабрь 2021 года мужчина получал от директора коммерческой организации, с которой был заключен государственный контракт на осуществление хранения и реализации арестованного судебными приставами имущества, на систематической основе незаконное денежное вознаграждение в наличной и безналичной форме (в общей сложности не менее 113 тысяч рублей). За это бывший пристав не контролировал своевременность выплат от реализованного имущества, закрывал глаза на нарушения и снабжал фирму необходимой информацией.

Как сообщалось ранее, в ходе предварительного следствия обвиняемый сознался в содеянном. В итоге суд наказал его на один год и шесть месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, со штрафом в размере 226 тысяч рублей, а также с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.