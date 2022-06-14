В ДТП под Воронежем пострадала 3-летняя малышка

Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото из телеграм-канала «Полиция Воронежской области».

По предварительным данным, накануне, 13 июня, примерно в 16:40 в Рамонском районе у дома № 78 по улице Ленина села Русская Гвоздевка столкнулись ВАЗ-2110 и «Мерседес Актрос». Находившийся за рулем "ВАЗа" 34-летний местный житель нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Из-за этого произошло столкновение с ехавшим во встречном направлении «Мерседесом» под управлением 34-летнего жителя Краснодарского края.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его пассажирка трехлетняя местная жительница получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом сообщает телеграм-канал «Полиция Воронежской области».