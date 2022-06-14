За попытку приобрести 0,47 грамма наркотика воронежцу грозит до трех лет тюрьмы

Мужчине придется отвечать по части 3 статьи 30, части 1 статьи 228 УК РФ (покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как установлено во время следствия, в прошлом месяце в вечернее время суток 29-летний житель Борисоглебского района С. через мобильное приложение заказал, предварительно заплатив 1700 рублей, у неустановленного лица наркотическое средство α-пирролидиновалерофенон, производное наркотического средства N-метилэфедрона, массой не менее 0,47 грамма.

Он должен был забрать вещество из тайника в поселке Водострой под Борисоглебском. Но обнаружить покупку ему не удалось – его действия пресекли сотрудники полиции, после чего нашли «закладку» и изъяли наркотик.

Теперь в соответствии с частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 228 УК РФ (покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере) мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет. Об этом сообщает пресс-служба Борисоглебского горсуда.