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Происшествия14 июня 2022 5:15

Житель Воронежской области обокрал коллегу на 20 тысяч рублей

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы
Алексей СЕРГУНИН
При помощи банковского приложения злоумышленник совершил кражу.

При помощи банковского приложения злоумышленник совершил кражу.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Как сообщает пресс-служба Борисоглебского горсуда, в начале апреля этого года утром 47-летний житель села Губари, находясь в кабинете на рабочем месте, воспользовался телефоном своего коллеги, где было установлено одного из банковских приложений. В итоге в течение дня он перевел на свой счет 20 тысяч рублей, и с учетом комиссии нанес материальный ущерб в 20300 рублей.

В соответствии с пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества) злоумышленнику грозит либо штраф в размере до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет.