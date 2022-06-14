Житель Воронежской области обокрал коллегу на 20 тысяч рублей

При помощи банковского приложения злоумышленник совершил кражу. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Как сообщает пресс-служба Борисоглебского горсуда, в начале апреля этого года утром 47-летний житель села Губари, находясь в кабинете на рабочем месте, воспользовался телефоном своего коллеги, где было установлено одного из банковских приложений. В итоге в течение дня он перевел на свой счет 20 тысяч рублей, и с учетом комиссии нанес материальный ущерб в 20300 рублей.

В соответствии с пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества) злоумышленнику грозит либо штраф в размере до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет.