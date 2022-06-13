Воронежец стал вице-чемпионом России по гиревому спорту

Владислав Зуев. Фото: cspsk-vrn.ru

В воскресенье, 12 июня, в Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России по гиревому спорту. Такое мероприятие столица Югры принимает впервые. В чемпионате участвуют 318 спортсменов из 42 регионов страны. Это рекорд за всю историю проведения соревнований такого уровня.

- В первый день турнира второе место занял воронежский спортсмен Владислав Зуев — победитель первенства мира и серебряный призёр чемпионата мира. Он стал вторым в «толчке по длинному циклу». Выступая в весовой категории до 68 килограммов, за 10 минут наш атлет поднял гири над головой 67 раз. На 7 подъемов больше сделал только семикратный чемпион мира, югорчанин, Алексей Рябков. Он старше Зуева на 7 лет, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Второй наш спортсмен Сергей Синицын не смог подняться на пьедестал. В весовой категории до 73 кг он поднял гири 75 раз, но этого оказалось мало для завоевания медали.