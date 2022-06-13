Автобус Воронеж-Елец попал в смертельное ДТП в Липецкой области

Дорога после аварии. Фото из группы УМВД России по Липецкой области ВКонтакте. Фото: другой источник.

В воскресенье, 12 июня, в 13 часов в Задонском районе Липецкой области на 406 километре трассы «Дон» в аварию попал рейсовый автобус Воронеж-Елец. По данным полицейских, на встречную полосу вылетел Mitsubishi Outlander. Водитель автобуса избежать столкновения не смог.

Удар был страшным. Автобус после столкновения улетел в кювет и опрокинулся. В аварии погибла 86-летняя пассажирка японской иномарки. 46-летний водитель «Мицубиши» получил травмы. Шоферу автобуса и 11 пассажирам, ехавшим в салоне, помощь врачей не потребовалась.

Автобус улетел в кювет и перевернулся. Фото из группы УМВД России по Липецкой области ВКонтакте. Фото: другой источник.

"Мицубиши" после столкновения с автобусом. Фото из группы УМВД России по Липецкой области ВКонтакте. Фото: другой источник.

Напомним, ранним утром 13 июня у Остужевского кольца водитель «ПАЗика» врезался в опору со светофором. В этой аварии никто не пострадал.