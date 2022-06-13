В Воронежской области построят мусорный полигон за 419 миллионов рублей

Новый мусорный полигон будет занимать площадь в 12,1 гектара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном департаменте природных ресурсов и экологии объявили аукцион на постройку в Калачеевском районе мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) площадью 12,1 гектара. На эти цели планируют выделить до 419,2 миллиона рублей.

Победитель торгов должен провести работы в три этапа. На первом до начала октября подрядчику нужно будет подготовить документацию, выкопать нужное для стройки количество земли и построить пруды-испарители и чаши захоронения отходов.

На втором этапе, который будет длиться до конца 2022 года, собираются сделать мусоросортировочный комплекс. В нем разместят технологическое оборудование, смонтируют системы водо- и электроснабжения и вентиляцию. Параллельно планируют построить административно-бытовой корпус, КПП с весами, ванны для дезинфекции колес, наружные сети водоотведения и водоснабжения, очистные сооружения.

Третий этап начнется в 2023 году. Во время него установят системы отопления, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, построят котельную. До середины ноября 2023 года работы планируют закончить. После них нужно будет еще провести благоустройство территории.

Заявки на участие в торгах принимают по 22 июня. Итоги торгов подведут 24 июня.