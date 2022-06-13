На улицах Воронежа мощный ливень вызвал традиционные потопы

кадр с видео Александра Барышникова. Фото: "Типичный Воронеж".

В Воронеже около 40 минут шел сильный дождь с грозой. Во время разгула стихии горожане начали делиться фото и видео из разных районов столицы Черноземья. Тема их была одна и та же – улицы Воронежа захлестнуло водой. К примеру, жители улицы Пеше-стрелецкой подписали видео коротко – «местная Венеция». С ними трудно не согласиться: на записи заметно, что машины по дороге больше плывут, чем едут. В некоторых районах разразилась гроза, местами выпал град.

В управлении информации мэрии по поводу последствий дождя дали пространный комментарий:

- В период залпового выброса воды – например, таких сильных дождей, как сейчас – ливнеприемникам требуется некоторое время, чтобы принять всю воду (от 20 минут до 2-3 часов после окончания осадков в зависимости от их количества). Как известно, если в раковину открыть кран, то вся вода будет уходить сразу, а если опрокинуть ведро, то раковина переполнится и опустошится не моментально. Так же и на городских улицах. Вскоре после окончания ливня вся вода на магистральных улицах будет принята системой ливневой канализации. Все проблемные места, например, низкие по рельефу, где исторически образовываются локальные подтопления, находятся на контроле у сотрудников районных управ. Для более оперативного отвода воды ее откачивают помпами и спецмашинами.

В мэрии провели также небольшой ликбез:

- Общая протяженность сетей ливневой канализации в Воронеже, находящихся в муниципальной собственности – более 210 километров, остальное – ведомственные сети. Вся территория города поделена на 29 приемных бассейнов: 9 – в правобережной части и 20 – в левобережной. На балансе муниципалитета более 3,5 тысяч смотровых колодцев и почти 2 тысяч ливнеприемных. Сети муниципальной ливневой канализации находятся, как правило, на магистральных улицах. Их регулярно очищают специалисты МКУ «Городская дорожная служба». Эти работы выполняют минимум дважды в год.