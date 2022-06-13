Воронежские легкоатлеты завоевали три бронзы на «Фестивале спринта»

Эмилия Тангара (крайняя справа) - снова в призах на дистанции 400 метров с барьерами. Фото: cspsk-vrn.ru

В Москве воронежские спортсмены завоевали три медали на всероссийских стартах «Фестиваль спринта». Сначала Эмилия Тангара стала третьей на дистанции 400 м с барьерами. Ее результат 58,38 секунды. Вперед она пропустила только арию Тарабанскую из Московской области — 57,87 секунды и Кристину Вершинину из Иркутской области — 57,74 секунды. Еще две воронежские спортсменки Ирина Баулина и Екатерина Маслова показали в этом виде программы шестое и седьмое время.

Напомним, что совсем недавно на Мемориале братьев Знаменских Тангара показала также третий результат в забеге на 400 метров с барьерами.

Вторую бронзу на «Фестивале спринта» завоевала Алина Бозюкова. Она стала третьей на стометровке с барьерами. Время Алины – 13,57 секунды. Точно такой же результат показала Виктория Погребняк, которая представляет Томскую область и Алтайский край. Она поделила с воронежской бегуньей бронзу. Второе место заняла Анна Ватропина из Республики Татарстан — 13,49 секунды, а победила Дарья Осипова из Санкт-Петербурга — 13,33 секунды.

Еще одна медаль на счету воронежца Владислава Доронина. Наш легкоатлет стал третьим на стометровке. Владислав пробежал ее за 10.41 секунды. Серебро у Ярослава Ткалича, представляющего Москву и Смоленскую область – 10,34 сек., золото у Игоря Образцова из Ульяновской области — 10.27 сек.

Владислав Доронин занял третье место на стометровке. Фото: cspsk-vrn.ru

Напомним, воронежская бегунья Светлана Аплачкина за короткий период времени победила на двух соревнованиях - Мемориале братьев Знаменских в Москве и международном легкоатлетическом марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.