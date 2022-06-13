В Воронеже полицейские предупредили о новом способе мошенничества

Забота о своем телефоне обернулась для женщины потерей 240 тысяч рублей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В воскресенье, 12 июня, 57-летняя жительница Левобережного района стала жертвой мошенника. Аферист позвонил ей и представился сотрудником оператора сотовой связи. И стал убеждать женщину, что надо продлить срок действия ее номера мобильника. Для этого якобы нужно было набрать определенную комбинацию цифр и знаков (ussd-команду).

После введения этой комбинации на телефонном номере включилась переадресации на другой номер. В результате мошенник получил персональные данные банковской карты женщины. И вскоре списал с ее счета 240 тысячи рублей.

Женщина узнала об этом только через несколько дней, когда поняла, что на ее телефон не поступают входящие звонки, а также смс. Поняв, что стала жертвой афериста, она обратилась с заявлением в полицию.

- Всего 12 июня полицейским поступили два сообщения о мошенничествах, совершенных бесконтактным способом. Общий ущерб, причиненный доверившимся аферистам людям, составил более 255 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в региональном ГУ МВД.

Стражи порядка напоминают о необходимости проверять информацию, исходящую от незнакомых вам людей. А если стали жертвой мошенника, немедленно обращайтесь в отдел полиции. Чем быстрее это сделаете, тем больше будет шансов быстро найти преступника.