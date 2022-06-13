В Воронеже в середине недели синоптики обещают похолодание

Вместе с дождями в Воронеж придет похолодание. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Воронежские синоптики пообещали скорое похолодание. Уже со среды, 15 июня, достаточно жаркая погода сменится на умеренно теплую. Связано это с приходом циклона, приносящего дожди и более прохладные воздушные массы. Теплая, но не жаркая дневная температура задержится в Воронежской области по крайней мере до конца рабочей недели. Ночи же будут достаточно холодными – до +12 градусов.

Во вторник. 14 июня, ночью будет пасмурно, возможен дождь при +15 градусах. Днем вместо южного подует западный ветер, выглянет солнце. Однако на него временами будут набегать тучи, и может снова пойти дождь. Температура поднимется до +26.

В ночь на среду, 15 июня, ветер сменится на северо-западный. Снова синоптики обещают пасмурную погоду с вероятностью дождя на этот раз при +14 градусах. Днем столбик термометра поднимется до +22. Но будет п-прежнему пасмурно с возможностью небольшого дождя.

В четверг, 16 июня, ночью будет пасмурно с прояснениями при +12 градусах. Днем подует западный ветер, метеорологи обещают то солнце, то тучи и +23.

В ночь на пятницу, 17 июня, погода будет такой же, как и сутки назад. Ночью луна иногда будет выходить из-за облаков при +12 градусах. Днем также, как и 16-го, то солнце, то тучи при +23 градусах.