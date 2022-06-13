В Воронежской области в ДТП пострадали пять человек, в их числе две 12-летние девочки

"Мицубиси" оказался зажатым между двумя грузовиками. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 12 июня, в 17 часов в Верхнемамонском районе на 712 километре трассы «Дон» случилась авария, в которой пострадали пять человек.

40-летний водитель грузовика «Вольво», житель Владимирской области, врезался в стоявший впереди «Мицубиси». Японская иномарка по инерции врезалась в полуприцеп фуры «ДАФ», которой управлял 36-летний гражданин Беларуси. В результате столкновения 32-летняя женщина, рулившая «Мицубиси», и четыре человека, ехавшие с ней - 38-летний мужчина, 26-летняя женщина и две 12-летние девочки (все они – жители Липецкой области) получили травмы и попали в больницу. Шоферам фур помощь врачей не потребовалась.

Полуприцеп "ДАФа" расплющил капот японской иномарки. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему водитель грузовика «Вольво» не смог вовремя затормозить перед «Мицубиси».