Коронавирус в Воронежской области на утро 13 июня: заболели 102 человека, умерли 3

На этот раз в больницы с коронавирусом попали 17 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санитарные врачи предоставили данные по суточной заболеваемости коронавирусом. На утро понедельника, 13 июня, стало известно об еще 102 заразившихся жителях Воронежской области (12 июня сообщали о 108 случаях). При этом лишь 17 из них попали в больницы. Всего в нашем регионе за время пандемии заболели ковидом 386 655 человек. На этот раз количество выздоровевших меньше числа заразившихся – всего 78.

Вторые сутки подряд умирает от осложнений коронавируса три человека. Всего эта опасная болезнь свела в могилу уже 8 319 жителей Воронежской области.

Напомним, в Воронежской области можно без масок ходить в магазины и торговые центре. Но все еще нужно закрывать лицо при визитах в социальные и медицинские учреждения, а также в пункты временного пребывания. Нужно надевать маску и в общественном транспорте, хотя в маршрутках сейчас это требование соблюдают очень немногие воронежцы и гости города.