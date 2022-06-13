Воронежская бегунья победила в международном легкоатлетическом марафоне

Победный финиш Светланы Аплачкиной. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская бегунья, многократная чемпионка России Светлана Аплачкина, победила в престижном международном легкоатлетическом марафоне «Белые ночи», проходившем в Санкт-Петербурге. В нем участвовали около 11 тысяч бегунов. Профессионалы и любители легкой атлетики бежали через исторический центр, по набережным, улицам и мимо многих достопримечательностей Санкт-Петербурга, а финишировали на Дворцовой площади.

На выбор участникам предложили две дистанции — марафонская 42,2 км и 10-километров. Воронежские спортсмены выступали в более коротком забеге. И пробежали отлично!

- Недавняя победительница «Мемориала братьев Знаменских» Светлана Аплачкина финишировала первой, преодолев дистанцию за 33 минуты и 3 секунды, хотя на ее середине была только четвертой. 20 секунд ей уступила Елизавета Погудо, а третьей стала Алла Сидорова с результатом 3 минуты и 31 секунда. Третье место среди мужчин занял Сергей Попов. Его время 29 минут и 53 секунды. Вперед он пропустил Дмитрия Неделина, ставшего вторым с результатом 29 минут и 39 секунд и победителя Константина Плохотникова - 29 минут 35 секунд, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.