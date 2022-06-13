В Воронеже водитель маршрутки протаранил светофор

У автобуса сильно помято крыло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 13 июня, в 7.50 у дома № 17 на улице Остужева (у Остужевского кольца) 62-летний водитель маршрутного «ПАЗика» № 120 не справился с управлением и врезался в опору, на которой висит светофор. Конструкция погнулась, у автобуса сильно помято крыло.

- В ДТП не было пострадавших. Наши сотрудники выясняют, почему водитель потерял контроль над машиной, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Светофорная опора погнулась, но устояла. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 12 июня в 19.20 на трассе «Дон» в Новоусманском районе 28-летний водитель «Пежо» врезался в забор дома. Мужчина, руливший иномаркой, и ехавшая с ним 27-летняя девушка получили травмы и попали в больницу.