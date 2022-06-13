Под Воронежем водитель иномарки врезался в забор дома: двое ранены

"Пежо" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 12 июня, в 19.20 в Новоусманском районе на 524 километре трассы «Дон» 28-летний водитель «Пежо 308» не справился с управлением и врезался в забор дома. От удара капот машины сплющило, вылетели стекла, покорежило двери. В ДТП получили травмы водитель и его пассажирка – 27-летняя девушка. Их отвезли в больницу.

- Всего 12 июня в Воронежской области случилось 70 ДТП, из них 41 – в Воронеже, на дорогах в районах – 22, на федеральных трассах - 7. В девяти авариях получили травмы 15 человек, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Автоинспекторы задержали 34 пьяных водители и еще 102 проезжавших на красный свет. Всего за сутки оштрафованы 7940 участников дорожного движения, в том числе 5967 автолюбителей за нарушение скоростного режима. 51 водителя оштрафовали за непристегнутый ремень безопасности, еще 91 – за неправильную тонировку. 89 автолюбителей заплатят за то, что не пропускали пешеходов.