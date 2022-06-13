Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 июня 2022 6:52

В селе под Воронежем сгорел жилой дом

ЧП случилось поздним вечером 12 июня
Юрий КОЗЛОВ
От жилого дома практически ничего не осталось, да и дворовая постройка сгорела почти полностью.

От жилого дома практически ничего не осталось, да и дворовая постройка сгорела почти полностью.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 12 июня, поздним вечером жители улицы Солнечной села Вознесеновка Семилукского района стали свидетелями сильного пожара. Загорелся жилой дом.

- О пожаре сообщили в 22.46. На место ЧП выехали 14 наших сотрудников на четырех машинах. С возгоранием удалось полностью справиться в 00.20 13 июня. Жилой дом 8х10 метров уничтожен полностью. Огонь перекинулся и на постройку во дворе 5х10м. Пламя повредило ее на площади 20 квадратных метров, рухнула крыша. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.