В селе под Воронежем сгорел жилой дом

От жилого дома практически ничего не осталось, да и дворовая постройка сгорела почти полностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 12 июня, поздним вечером жители улицы Солнечной села Вознесеновка Семилукского района стали свидетелями сильного пожара. Загорелся жилой дом.

- О пожаре сообщили в 22.46. На место ЧП выехали 14 наших сотрудников на четырех машинах. С возгоранием удалось полностью справиться в 00.20 13 июня. Жилой дом 8х10 метров уничтожен полностью. Огонь перекинулся и на постройку во дворе 5х10м. Пламя повредило ее на площади 20 квадратных метров, рухнула крыша. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.